Butantan reabre edifício “cartão-postal” após três anos de reforma

Prédio, que passou por restauração com investimento de R$19 milhões, foi reaberto para visitantes nesta semana; saiba mais

Foto: Divulgação / Instituto Butantan

O Edifício Vital Brazil, um dos prédios mais simbólicos do Instituto Butantan, ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, foi reaberto ao público nesta terça-feira (2).





A construção, que fica em um dos pontos mais altos dos 725 mil m² que compõem o Parque da Ciência do Butantan, também abriga a Biblioteca Científica do Butantan, agora totalmente modernizada. O investimento total da obra de restauro chegou próximo dos R$19 milhões, provenientes da Fundação Butantan, que atua em apoio ao Instituto Butantan. A intervenção no edifício durou 36 meses.





A Biblioteca Científica do Butantan, antes usada apenas por estudantes e pesquisadores, agora está aberta ao público geral e visitantes do Parque da Ciência.





O espaço foi ampliado e ganhou novos ambientes para palestras, aulas e para pesquisas individuais. O acervo é constituído por cerca de 4.500 obras relacionadas às temáticas de pesquisas desenvolvidas na instituição, em áreas como herpetologia, artrópodes, biodiversidade, saúde pública, medicina, soros e vacinas, biologia, farmacologia, tecnologia, imunologia e patologia – muitos dos títulos são centenários.





O prédio abriga também o Espaço Semear Leitores, projeto realizado em parceria com a Fundação Bunge, que tem o objetivo de estimular o contato de crianças com os livros de maneira prazerosa, incentivando a leitura e promovendo a ampliação do universo cultural infantojuvenil.





Serviço





Edifício Vital Brazil e Biblioteca Científica do Butantan





Data de abertura: 2 de maio de 2023





Horário: Terça a sexta-feira, das 09h às 16h45 (mesmo horário de funcionamento dos Museus)





Espaço de Leitura Semear Leitores





Data de abertura: 2 de maio de 2023





Horário: Terça a sexta-feira, das 12h30 às 16h30