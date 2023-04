VÍDEO: Motorista atropela cachorro e foge sem prestar socorro na Granja Viana

Testemunha disse à polícia que condutor atropelou cachorro de propósito; veja

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista de um Fox da cor prata atropela um cachorro e foge sem prestar socorro na Avenida Elias Zarzur, na Granja Viana, em Cotia. Negão, como é chamado o cachorro conhecido pelos moradores do local, foi levado a uma clínica veterinária e está em observação. O caso ocorreu nesta quarta-feira (12).





Testemunhas disseram que o motorista o atropelou de propósito. Nas imagens, é possível ver que o cachorro estava deitado no canto da rua, quando o condutor do carro vem em sua direção e passa por cima do animal.





Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia, onde o caso é investigado.





Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: AS IMAGENS SÃO FORTES)

