Toda cidade de Itapevi terá água encanada até o final de 2024, anuncia prefeitura

Obras da Sabesp são resultado da iniciativa da Prefeitura e fazem parte de um acordo assinado em 2020 junto ao Ministério Público; saiba mais

Foto: Prefeitura de Itapevi

Nova Cotia vai receber água encanada pela Sabesp. Esse é o último bairro de Itapevi que ainda não conta com rede de fornecimento. Após acordo com a Prefeitura de Itapevi, a empresa começou a instalação da rede local que permitirá a distribuição de água tratada e potável em todas as residências e comércios do bairro. Só nesta região, serão beneficiadas 600 famílias até dezembro de 2024.





As obras da Sabesp são resultado da iniciativa da Prefeitura e fazem parte de um acordo assinado em 2020 junto ao Ministério Público que prevê o investimento de mais de R$ 230 milhões para a construção da rede de coleta e tratamento de esgotos, e implantação do sistema de abastecimento de água em diversos bairros da cidade.





Em 2021, o bairro de Monte Serrat foi contemplado dentro do mesmo contrato. Com o fim das obras em Nova Cotia, mais de 20 mil famílias da cidade terão sido beneficiadas pela negociação.





A Sabesp iniciou a primeira etapa da obra do “booster”, equipamento fundamental para gerar velocidade de fornecimento de água em locais mais distantes altos, como por exemplo, a Estrada da Boa Vista e Ruas Graúna, Gaivota e Falcão.





Após as instalações das tubulações, a Prefeitura entrará com o programa Itapevias, levando pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e calçadas até dezembro desde ano.