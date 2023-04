Paixão de Cristo em Itapevi é adiada “por questões de segurança”

Evento ocorreria nesta sexta-feira (7) e neste sábado (8); veja

Arena onde ocorrerá a Paixão de Cristo em Itapevi. Foto: Prefeitura de Itapevi

O espetáculo da Paixão de Cristo em Itapevi foi adiado para os dias 28 (às 20h), 29 e 30 de abril, a partir das 19h. O evento estava marcado para ocorrer nesta sexta-feira (7) e neste sábado (8). O anúncio foi feito nas redes sociais pelo prefeito Igor Soares e também no site oficial da prefeitura.





A mudança, segundo a administração municipal, “ocorreu para dar mais segurança aos artistas e ao público presente”. “Em visita à Arena do Evento, nesta quinta-feira (6), constatou-se a necessidade de solucionar algumas questões de segurança, para que todos possam estar seguros tanto para se apresentarem, quanto para apreciarem este espetáculo que certamente será um marco para a nossa cidade”, disse a prefeitura, sem mencionar quais medidas de segurança seriam essas.









O local da exibição será onde funcionava a antiga pedreira do município, ao lado do Memorial Parque Itapevi, na Cohab II – Setor A, na Estrada Lucinda de Jesus. O palco ao céu aberto com mais de 170 metros deve receber, no final do mês, mais de 200 participantes, entre artistas, bailarinos, músicos e colaboradores. O espaço conta com estruturas grandiosas de mais de 8 metros de altura, como castelos, vilas de casas, templo, espelho d’água e muito mais.