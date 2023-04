Prefeito de Itapevi se pronuncia após desabar parte do teto do PS Infantil

Segundo Igor Soares, três pessoas ficaram feridas

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (17). Foto: Rede Globo e Redes Sociais / Arte: Cotia e Cia

Parte do teto cedeu e três pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros informou que cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. O prefeito de Itapevi, Igor Soares, se pronunciou há pouco sobre um acidente que ocorreu na tarde desta segunda-feira (17) no Pronto Socorro Infantil da cidade.. O Corpo de Bombeiros informou que cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento da ocorrência.





De acordo com Igor, as três pessoas que ficaram feridas já foram socorridas. As crianças que estavam no local, segundo ele, já foram atenddias e estão em segurança no PS Central.





Igor também comentou que vai aguardar a perícia para tomar a decisão de o local será ou não interditado. Todo o prédio foi desocupado. "Pais e mães que precisem de atendimento medico infantil, se dirijam ao PS Central. Estaremos montando uma estrutura provisória lá para segurança”, disse o prefeito em stories publicado no Instagram.





Após a publicação, os dois stories foram apagados.





VEJA NOTA DA PREFEITURA DE ITAPEVI





A Prefeitura de Itapevi informa que, na tarde desta segunda-feira (17), uma telha cedeu dentro do Pronto Socorro Infantil (Rua José Michelotti, 97 - Cidade Saúde). Três pessoas se feriram, sendo duas delas sem gravidades e uma mulher de cerca de 40 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.





Por determinação da administração municipal, o espaço que estava passando por reforma na parte elétrica, pintura e modificações foi desocupado e interditado até que uma perícia seja realizada no local. Após o resultado, a Prefeitura vai analisar se a unidade de saúde será reativada ou não. No momento, todos os atendimentos serão realizados no Pronto Socorro Central.