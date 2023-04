Pet Saúde Day: Cotia recebe evento que terá exames e vacinas a preços populares

Evento acontece no próximo dia 15 no Rancho Santa Paula, na estrada de Caucaia do Alto; saiba mais

Quem tem um animal de estimação, em especial cachorros e gatos, terá a oportunidade de ter consulta, exames e vacinas com ótimos preços no Pet Saúde Day. O evento acontece no próximo dia 15, a partir das 10 horas, na rua Áustria, 1284, no Jardim Santa Paula, que é acessado pela estrada de Caucaia do Alto.

O evento, que é promovido pela Rehab Vet Lab, terá consulta veterinária por R$ 25,00, limpeza de ouvido por R$ 20,00 e vacina contra raiva por R$ 47,00. Veja no fim do texto a lista completa com preços.

Além dos cachorros e gatinhos, os tutores poderão passar um dia super agradável, isso porque haverá passeio a cavalo e almoço com comida caseira.

Para garantir os valores da ação, é necessário prévio agendamento que pode ser feito pelo Whats App 11 96621-3237

Tabela completa de valores (válido para apenas o dia 15/04 e com agendamento)

Consulta: R$ 25,00

Limpeza de Ouvido: R$ 20,00

Consulta + Hemograma: R$ 58,00

Consulta +PR +PH: R$ 122,00

Microchipagem: R$ 85,00

V10 (CÃES): R$ 92,00

V8 (CÃES): R$ 74,00

Giardia (CÃES): R$ 102,90

Gripe (CÃES): R$ 92,00

V5 (GATOS): R$ 124,80

V4 (GATOS): R$ 95,60

Raiva: R$ 47,00

Microchip + Vacinas: R$ 50,00

Raio-X: R$ 43,00

Ultrassom: R$ 95,00

Sobre a Rehab Vet Lab:

A Rehab fica localizada em Osasco, conta com laboratório próprio, consultas de especialidades médicos-veterinárias, atua em consultas de check-up, prevenção, banco de sangue, além disso tem ainda um plano de saúde próprio para os pets, por fim ainda ministra palestras e cursos para futuros profissionais da área veterinária.

Endereço: Rua Atílio Delanina, 36 - Vila Campesina – Osasco

Contato: 11 96621-3237