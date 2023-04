Motorista de app colide contra poste após tomar “um copo de Velho Barreiro”

Caso aconteceu em Cotia nesta sexta-feira (14); veja

Caso ocorreu na rua Santa Luzia, no Jd. Monte Santo. Foto: Google imagens

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia foi acionada na manhã desta sexta-feira (14) para atender uma ocorrência na entrada do Jardim Monte Santo. Ao chegar no local, viram um veículo que tinha acabado de colidir contra um poste de energia. O motorista estava dentro do carro, desacordado, visivelmente embriagado e com um ferimento na boca.





Depois de alguns minutos, ele acordou, mas não disse coisa com coisa, segundo os guardas. Ele não conseguia ficar em pé. O Samu foi acionado e o motorista encaminhado para a UPA do Atalaia, onde foi atendido e liberado.





À polícia, o homem declarou que trabalha como motorista de aplicativo e que estava dois dias e duas noites trabalhando sem descansar. Ele disse que resolveu parar em um bar para tomar bebida alcoólica. Disse que tomou um copo de velho barreiro e duas cervejas. Depois, disse não se recordar mais de nada.





Foi feito exame de embriaguez e o veículo foi apreendido. O caso foi registrado como embriaguez ao volante na Delegacia de Cotia.