Mães têm entrada gratuita em parque aquático da Grande SP

Interessados devem realizar o cadastro no site e comprar o ingresso do acompanhante até o dia 28 de abril; saiba mais

Para celebrar o Dia das Mães, o Magic City, parque aquático localizado em Suzano, na Grande São Paulo, está com a promoção “Mamãe é Grátis no Magic!”.

Nesta oferta, uma mãe tem acesso gratuito ao parque, desde que acompanhada por uma pessoa pagante. No entanto, cada pagante só pode liberar um único acesso gratuito para a mãe.

A promoção não é aplicável a ingressos “Baby” e outras promoções ou cupons. Todas as regras podem ser conferidas no site do complexo de lazer