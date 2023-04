Estação Vila Sônia passa a se chamar Professora Elisabeth Tenreiro

Mudança de nome é uma homenagem à professora assassinada no dia 27/03 por um aluno da Escola Estadual Thomazia Montoro





O Governo do Estado de São Paulo publicou, no Diário Oficial deste sábado (15), decreto que altera o nome da estação Estação da Linha 4 – Amarela do Metrô de Estação Vila Sônia para Estação Vila Sônia Professora Elisabeth Tenreiro.





A professora faleceu no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) após ser esfaqueada dentro da sala de aula e ter uma parada cardíaca.





Na semana passada, durante visita do governador Tarcísio de Freitas à Escola Estadual Thomazia Montoro, um aluno e representante do Grêmio Estudantil entregou um abaixo-assinado com o pedido de homenagem à professora.





O documento, que também recebeu assinaturas do secretário de Educação, Renato Feder, e do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, foi organizado pelos professores, alunos e demais profissionais da escola com o intuito de prestigiar a memória da docente.





“Elisabeth era uma professora muito dedicada e querida por todos da comunidade escolar. É uma justa homenagem e por isso o Estado acolheu esse pedido de homenagem dos estudantes”, afirmou o governador.





A ViaQuatro, concessionária responsável pela linha, irá implementar a identificação visual na estação nos próximos dias.





RELEMBRE O CASO





No dia 27 de março de 2023, um adolescente, de 13 anos, atacou e feriu com uma faca quatro professores e dois alunos na Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na rua Doutor Adolfo Melo Júnior, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. O ataque ocorreu por volta das 7h30, quando as aulas já tinham começado.





Na ocasião, a professora de ciências esfaqueada pelo aluno, identificada como Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela era funcionária aposentada do Instituto Adolfo Lutz, e, desde 2013, passou a se dedicar ao ensino de crianças.