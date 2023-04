Conheça Bruna Biancardi, moradora de Cotia que está grávida de Neymar

Casal começou a assumir o relacionamento em 2021, e teve diversas idas e voltas; anúncio da gravidez foi feito nesta terça-feira (18); saiba mais

Bruna Biancardi e Neymar. Foto: Reprodução / Redes Sociais





Bruna Biancardi tem 29 anos (recém-completados no último dia 15), paulistana da Mooca, atua na área de marketing da empresa de vestuário da família e também trabalha como modelo e influenciadora digital.





Ela está grávida de Neymar e revelou a novidade nesta terça-feira (18). O anúncio foi celebrado por diversos famosos e jogadores de futebol, com felicitações e reações nos comentários da publicação.





Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, com a influenciadora digital Carol Dantas, que também comemorou o anúncio. "Consegui fechar a boca graças a Deus. Vem nenê. Seu irmão já está fazendo mil planos com você".





Conhecida por ser ativa nas redes sociais, Bruna estreou no universo digital em 2016. Com 4 milhões de seguidores em seu perfil, ela tem o costume de compartilhar imagens de viagens, looks e trabalhos.





Do bairro de imigrantes italianos, Bruna Biancardi mudou-se para a Granja Viana, área nobre de Cotia, onde vive com a família e divide seu tempo entre o Brasil e a França, já que Neymar joga pelo Paris Saint-Germain.





O casal começou a assumir o relacionamento em 2021, e teve diversas idas e voltas. Tudo ficou mais firme quando Bruna publicou uma foto de dia dos namorados com o jogador em junho de 2022.