Vídeo mostra micro-ônibus pegando fogo na Raposo Tavares

Não houve vítimas, segundo a concessionária responsável pelo trecho da rodovia

Imagens enviadas ao Cotia e Cia na noite de hoje (16/03)

Vídeo enviado para a reportagem, por volta das 20h desta quinta-feira (16), mostra um micro-ônibus pegando fogo na altura do km 39 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior. O trânsito, de acordo com a CCR ViaOeste, responsável pelo trecho da rodovia, era de 4 km.





De acordo com a concessionária, as causas do acidente estão sendo apuradas. Não houve vítimas. As equipes de atendimento da CCR conseguiram apagar o fogo, retiraram o veículo da via e o colocaram no acostamento.





Veja o vídeo abaixo: