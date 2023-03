Shopping da região realizará evento de adoção de cães

Animais são vermifugados, vacinados e castrados, além de passarem periodicamente por consulta com médico veterinário

Foto: Divulgação / Raposo Shopping

O Raposo Shopping realiza uma nova edição da feira de adoção de cães, no dia 18 de março, das 11h às 17h, em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigos.





Em média, são levados ao evento cinco cães de portes variados, vermifugados, vacinados e castrados. Além disso, todos os animais passam periodicamente por consulta com médico veterinário.





Para adotar um animal é necessário ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, ser submetido a uma entrevista com a ONG e assinar o termo de adoção.





O evento será promovido no Cantinho Pet, espaço gratuito instalado no Piso São Paulo do empreendimento.





Serviço: Feira de Adoção de Cães





Onde: Cantinho Pet - Piso São Paulo do Raposo Shopping - Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP





Quando: dia 18 de março, das 11h às 17h





Quanto: gratuito





Classificação: livre