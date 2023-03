Semáforos de cruzamento perigoso em Cotia estão novamente sem funcionar

A reportagem flagrou na manhã de hoje muitas pessoas com extremas dificuldade em atravessar a via

Semáforos da Av Mathias de Camargo. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

. É a segunda vez em um mês que os semáforos quebram. Desde segunda-feira (27), os semáforos da Avenida Antônio Mathias de Camargo, no cruzamento com a Avenida Lyons e rua Bolívia, estão sem funcionar. Os sinalizadores, tanto para motoristas quanto para pedestres estão desligados





Com isso, a reportagem flagrou na manhã de hoje muitas pessoas com extremas dificuldade em atravessar a via, principalmente, pais que estavam levando seus filhos para uma escola municipal que fica no início da Lyons.





Cotia e Cia relatou o problema para a Prefeitura de Cotia e aguarda um posicionamento.