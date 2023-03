Plano Municipal de Cultura segue com consulta online em Cotia; veja como participar

Todo o conteúdo e propostas apresentados serão discutidos na Conferência Municipal de Cultura, que deve acontecer ainda neste semestre

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia segue com a consulta pública online do Plano Municipal de Cultura até 6 de abril.





clicando AQUI. A sociedade civil, artistas, fazedores de cultura, gestores culturais podem contribuir com a criação de políticas públicas, programas, projetos e fomento para o setor no âmbito municipal





A consulta pública online é a última etapa da participação popular na construção do Plano Municipal de Cultura. Na última semana, a Secretaria de Cultura e Lazer encerrou um ciclo com sete pré-conferências que aconteceram em todas as regiões da cidade.





“Estamos pedindo a participação da população, especialmente das pessoas ligadas ao setor cultural, na construção do Plano Municipal de Cultura para os próximos dez anos. É fundamental essa participação. Estamos atuando de forma ampla e democrática para ouvir a todos”, disse Gilmar de Almeida, gestor cultural da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.





O gestor cultural também destacou que as propostas discutidas e aprovadas em Cotia serão apresentadas pelos representantes do município na etapa estadual da Conferência.