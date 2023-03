Governo de SP desmente Rogério Franco sobre obras na Raposo Tavares

Prefeito de Cotia disse ontem que o governo paulista suspendeu a licitação que estava em curso; veja a resposta

Raposo Tavares. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, disse que o Governo do Estado de São Paulo suspendeu a licitação que estava em curso sobre o projeto de mobilidade da rodovia Raposo Tavares. A afirmação foi feita durante sessão solene do aniversário da cidade realizada nesta terça-feira (28) na Câmara Municipal.





“Nós fizemos a nossa parte. Investimos mais de R$ 5 milhões em projeto executivo. Entregamos pronto para o estado de São Paulo. O governo passado fez o convênio, assinamos o convênio e o atual governo suspendeu essa licitação”, disse Franco. “A curto prazo, temos que dar uma solução. E a Raposo Tavares, por mais que alguns não saibam, não é responsabilidade do município, é uma responsabilidade do DER, do governo do estado”, completou.





Veja abaixo o trecho da fala de Franco:









Procurado pelo Cotia e Cia, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) desmentiu a fala do prefeito. Em nota, o departamento informou que a licitação prossegue normalmente. “A licitação para contratação das obras do Projeto de mobilidade na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no trecho do município de Cotia, prossegue normalmente e encontra-se em análise técnica das propostas de preço.”





SOBRE O PROJETO





Em novembro do ano passado, o DER realizou a abertura da licitação para as obras da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Com orçamento estimado em R$124,3 milhões, a contratação das obras visa os serviços de readequação do km 22,8 com implantação de faixa de aceleração e também implantação de passagem superior no km 24,8.





Além disso, as obras contemplarão melhorias e implantação de OAE (Obras de Arte Especiais), que são estruturas diferenciadas, tais como pontes, viadutos ou túneis, necessárias à implantação rodoviária, no km 26,8.





As obras na Raposo Tavares foram anunciadas em agosto de 2021. A Prefeitura de Cotia entregou o projeto no dia 25 de setembro para o governo do estado licitar, no máximo, até dezembro daquele ano.





Durante esse tempo, o DER informou que estava trabalhando junto a projetista da prefeitura no modelo, para aperfeiçoar o projeto de contratação das obras.





FASES DO PROJETO





As obras que serão executadas foram divididas em fases e, na primeira, haverá intervenção nas proximidades do km 24+800, onde será construída uma nova transposição sobre a rodovia, e o trevo do km 26, que deverá ser adequado e melhorado.





O viaduto sobre a rodovia, no km 24+820, ligará a Rua Mazel à Rua dos Manacás, que funciona como uma marginal leste da SP-270. Esta intervenção será ainda complementada com a implantação de uma nova ligação entre a Rua dos Manacás e a Avenida das Acácias e implicará na remoção da passarela existente naquele local.





No trevo do km 26, na lista Leste da rodovia, será feita uma remodelação das alças do trevo parcial existente (projeção da Estrada Embu), além de nova opção de viário municipal.





A segunda fase do projeto abrange três localidades: as proximidades do km 26+500, onde haverá uma nova transposição sobre a rodovia no alinhamento da Avenida José Giorgi; uma marginal e outras melhorias do lado da Pista Leste, na altura do km 27+500; e uma faixa adicional, também na Pista Leste, na continuidade do trevo do km 26.





Também nesta fase será feita a transposição no km 26+500, da Avenida José Giorgi para a Pista Leste, sentido capital, e a implantação de Via Marginal e Acesso, km 27+500, Pista Leste - uma nova pista lateral às margens da Rodovia Raposo Tavares, do lado da Pista Leste (sentido capital), entre o km 27+600 e o km 27+000 (Avenida Sir Henry Welcome), além de ampliação e melhorias na própria Pista Leste, próximo do entroncamento com a Estrada da Capuava.





Entre os km 25 e 26, sentido capital, será implantada uma faixa adicional desde a alça de entrada até a marginal que se inicia no km 25. Uma nova via de ligação entre a Estrada Velha de Cotia e a Estrada Embu.





Já a fase três do projeto prevê grandes reformulações nas proximidades do trevo da Granja Viana, altura do km 22+800. O dispositivo existente é um trevo parcial que conecta a estrada com a Avenida São Camilo, que se constitui na principal via de entrada à Granja Viana. O trevo será também uma opção de retorno em ambos os sentidos da rodovia.