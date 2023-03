Família procura por Gislaine, moradora de Cotia que está desparecida há 2 dias

Gislaine saiu de casa na quarta-feira (22) sem dizer para onde ia; veja a reportagem

Gislaine dos Santos Lima, 44. Foto: Arquivo pessoal

Gislaine dos Santos Lima, de 44 anos, está desaparecida desde a tarde de quarta-feira (22). Segundo o boletim de ocorrência, registrado por seu irmão, ela saiu de casa, sem dizer para onde ia, e não voltou desde então. Gislaine é moradora da Chácara Vista Alegre, no Jardim Lageado.





Gislaine tem três filhos, sendo um com autismo, que tem 5 anos. Segundo informações passadas para a família, ela teria sido vista em Caucaia do Alto e também no centro de Vargem Grande Paulista.





Segundo o irmão, Gislaine tem sintomas de depressão.





Segue os contatos abaixo para qualquer informação:





(11) 94383-8321





(11) 93400-1944





(11) 94101-4055





(11) 96618-7261