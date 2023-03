Cotia registra alta em casos de dengue e participa de semana de mobilização

Ações serão intensificadas entre os dias 20 e 25 de março; confira

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia / Arquivo

Cotia registrou, nos dois primeiros meses de 2023, 11 casos de dengue. No mesmo período do ano passado, foram dois casos confirmados. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.





Nesta sexta-feira (17), a Prefeitura de Cotia informou que entre os dias 20 e 25 de março vai intensificar a divulgação de informações nas redes sociais sobre a necessidade de a população colaborar com a redução da infestação do Aedes aegypti, transmissor de arboviroses, durante a Semana Estadual de Mobilização Social para Combate às Arboviroses no Estado de São Paulo.





Além disso, a Prefeitura informou que os agentes de controle de vetores da Vigilância Ambiental seguirão com as visitas de casa em casa para identificar criadouros do mosquito e alertar a população sobre como eliminá-los. “Aos fins de semana, os agentes fazem grandes mobilizações em regiões pré-definidas para encontrar mais moradores em casa e aumentar o alcance das ações”, diz a nota.





A coordenadora da Vigilância Ambiental de Cotia, Páscoa Bachiato, explicou que as ações para eliminar o Aedes aegypti são simples e que devem começar dentro de casa. “Estamos há anos falando incansavelmente sobre como eliminar o Aedes aegyti e sobre as doenças transmitidas por ele, e ainda encontramos focos do mosquito em todas as regiões de Cotia. O combate é simples, não custa nada e começa dentro da nossa casa. Esta semana será mais uma ação para relembrar sobre cuidados que já são amplamente divulgados”, comentou.





Segundo ela, a mobilização estadual é mais uma tentativa, entre tantas, de engajar a população nas ações domiciliares e coletivas para eliminar os focos do mosquito transmissor de doenças como: dengue, zika, febre amarela, chikungunya. “A gente minimiza consideravelmente o risco de transmissão destas doenças eliminando os criadouros do mosquito e, uma vez com a suspeita de contaminação, a pessoa deve procurar atendimento médico”, alerto.





Entre as orientações para afastar o risco proliferação do mosquito, as autoridades em saúde pedem à população que faça uma vistoria em suas casas para eliminar água parada em vasos de planta, pia, ralos, bandeja externa de geladeira, filtro de água e outros recipientes com água, vazamentos, vaso sanitário, caixas de descarga, tanque, garrafas, calhas e lajes, fontes ornamentais, piscinas, caixas d’água, ocos de árvores e de bambus, bromélias.