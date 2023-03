Cotia ganhará uma nova lotérica na próxima semana

A Bacarat Loterias, “a lotérica mais pé quente da região” atenderá de segunda à sábado

#Publi - Na próxima quinta-feira (30), a Bacarat Loteriais estará de volta, a lotérica com mais de 15 anos de história está instalada dentro do Assaí Cotia Centro, que será inaugurado no mesmo dia, às 8h. O estabelecimento se encontra na Av. Professor José Barreto, 1635, no Jardim Dinorah

A Bacarat Loterias, “a lotérica mais pé quente da região”, atenderá de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 19h. A lotérica tem atendimento rápido e uma grande variedade de bolões.

Antes, durante ou depois das compras, a lotérica estará pronta para atender os clientes, sendo para fazer os jogos na loteria, realizar pagamentos de contas ou mesmo serviços da Caixa.

