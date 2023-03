Barueri recebe parque de diversões com roda-gigante e montanha-russa

O parque funciona de quinta e sexta, das 18h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 15h às 22h; saiba mais

Montanha-russa vertical, barco pirata, roda-gigante, carrinho de bate-bate e carrossel são apenas algumas das atrações do parque de diversões Yupie! Park, que está instalado no Parque Shopping Barueri. São mais de 20 atrações para todas as idades.





O parque funciona de quinta e sexta, das 18h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 15h às 22h, até o dia 2 de abril.





Os brinquedos podem ser acessados com ticket individual, que custa R$ 10 por atração, ou combo promocional com seis tickets, por R$ 50.





O parque está instalado na Rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 496 - Vila Pouso Alegre, Barueri.