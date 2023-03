Assaí Cotia Centro traz novos serviços e variedade de produtos aos consumidores; confira

#Publi: Cotia e Cia foi na inauguração da nova unidade nesta quinta-feira (30) e traz tudo nesta reportagem; veja

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Por volta das 8h desta quinta-feira (30), a fila de consumidores que foram até a inauguração da nova unidade do Assaí, em Cotia, já era enorme. Ao entrar no estabelecimento, logo de cara, já foi possível constatar a mudança no visual e na organização da loja.





O Assaí Cotia Centro conta com um espaço amplo, novos serviços e facilidades para que as famílias e os comerciantes cotianos possam economizar com a variedade de produtos e preços baixos. A nova unidade gerou aproximadamente 500 novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos.





Inauguração foi marcada por fila na entrada. Foto: Neto Rossi

O espaço foi completamente reformado e agora traz corredores largos e espaçosos, junto de uma climatização e iluminação completamente refeitas.





São mais de 5 mil m² de área de loja e uma estrutura com 30 caixas de pagamento, sendo 6 pontos de compras rápidas para até 15 volumes. Todos os caixas contam com a balança de pesagem de produtos de hortifruti. Além disso, são oferecidas mais de 400 vagas de estacionamento para carros e motos.





NOVOS SERVIÇOS





Entre os novos serviços, destaque para o Açougue, com atendimento especializado e mais de 100 opções cortes bovinos, suínos e de aves; e o Empório de Frios, com um amplo leque de embutidos, queijos nacionais e serviço de fatiamento na hora. Do lado externo, uma Galeria com Lojas com cafeteria, restaurantes, doceria e outros serviços.





“O novo Assaí Cotia Centro chega em um endereço emblemático para a cidade. O ponto era uma referência porque abrigou uma opção que, até então, havia sido pioneira na cidade. Por isso, nos esforçamos para entregar uma loja à altura da expectativa e do que Cotia merece”, destacou o diretor regional do Assaí, José Novaes.





Foto: Divulgação / Assaí Cotia Centro

O Assaí Cotia Centro comercializará mais de 9 mil produtos. Nesse leque de opções, estão contemplados ainda as demais categorias de alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis.





VANTAGENS





Ideal para quem busca economia, o Assaí tem uma política de dois preços: nas gôndolas, o cliente encontra valores tanto para atacado (quando compra em grande quantidade) como para varejo (unitário). Nos dois casos, a economia é garantida com valores que são, em média, 10% a 15% mais baratos do que supermercados tradicionais.





Além disso, também é possível parcelar a compra de alimentos em até 3x no Passaí, cartão de crédito próprio da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o cliente adquirir um único item.





Outra vantagem é o serviço de Televendas, ideal para os(às) micro e pequenos empreendedores(as) e comerciantes que buscam agilidade para compras em grandes volumes.





Assaí Cotia Centro. Foto: Divulgação

SERVIÇO





Endereço: Avenida Professor José Barreto, 1635 - Jardim Dinorah, Cotia - SP, 06703-000





Formas de pagamento aceitas: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, a sua bandeira própria de cartão de crédito que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se comprar somente uma única unidade de qualquer item





Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.