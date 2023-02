Shopping em SP recebe exposições imersivas de Frida Kahlo e Banksy; veja fotos

Instalações ficam em exibição até 30 de abril, com ingressos a partir de R$45; saiba mais

Foto: Divulgação





A cidade de São Paulo recebe, a partir desta quarta-feira (1º), duas exposições imersivas de ícones mundiais das artes visuais: a mexicana Frida Kahlo e o britânico Banksy.





As instalações estão no Shopping Eldorado, na Zona Oeste da capital, e ficam em exibição até 30 de abril de 2023, com ingressos a partir de R$45. O tour leva em torno de 1h30 e propõe uma jornada pela vida de uma das artistas mais influentes de todos os tempos.





Frida Kahlo: uma biografia imersiva





As duas mostras estão dispostas em uma tenda no estacionamento do shopping. Ao entrar na tenda pelo lado esquerdo, o público se depara com a trajetória de Frida Kahlo. Trata-se de uma exposição imersiva e biográfica sobre a artista mexicana nascida em 6 de julho de 1907 e que morreu em 13 de julho de 1954. Estão dispostos em dez ambientes materiais como fotografias históricas, filmes originais e objetos da artista mexicana.









Nessa viagem artística, o público passeia por mais de uma hora e entra em contato com as diferentes fases criativas de Frida.





"Por meio de coleções de fotografias históricas, filmes originais, ambientes digitais, instalações artísticas, itens de colecionador e música original, o público é convidado a um mergulho nos momentos mais relevantes da vida da artista mexicana e nos valores e ideais que fazem sua obra reverberar nos tempos atuais ainda com mais força", informou a assessoria do evento.





The Art of Banksy





Capaz de despertar a atenção do mundo com seus grafites que surgem de forma inesperada, Banksy tem sua arte retratada nesta exposição, que é dividida em 14 ambientes com assuntos variados. Estão expostas mais de 150 de suas obras - reproduções que ele desenhou em muros, portas e ruínas. Mas a mostra traz também obras originais certificadas, gravuras, fotos, litografias, esculturas, murais. Um dos pontos altos será o grande e icônico grafite feito em um muro na Cisjordânia, que mostra um homem atirando um ramalhete de flores.









“A mostra foi preparada para que, em vários momentos, as pessoas consigam se sentir inseridas no ambiente de algumas de suas criações, estejam com ele no momento e no local em que sua arte foi gerada. Entre elas, seu trabalho mais recente, a intervenção feita por ele na Ucrânia”, contou Rafael Reisman, produtor executivo da exposição, realizada em parceria com Muse Entertainment, Events e EEG.





VEJA ABAIXO ALGUMAS FOTOS DAS DUAS EXPOSIÇÕES