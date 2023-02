Sexcoach e palestrante, Berenice ‘A Loba’ é a convidada do Bom Papo e Cia desta sexta (24)

Ela se apresenta como “vendedora de prazer e orgasmos” e “consultora a sós”. Ajuda mulheres a viverem o mundo da sexualidade feminina, livre de padrões sociais. Podcast vai ao ar a partir das 19h15, pelo Youtube

Empreendedora da saúde íntima e bem estar; sexcoach; palestrante; consultora a sós. É dessa forma que Berenice Nunes, mais conhecida como ‘A Loba’ ou ‘Titia Berê’, se apresenta em seu perfil no Instagram, rede que ela utiliza para tirar dúvidas de mulheres e homens sobre o universo do sexo.





Moradora de Cotia, Berenice é a convidada do Bom Papo e Cia desta sexta-feira (24).





Casada e mãe de dois filhos, Berenice cresceu em berço evangélico, o que a fez procurar mais sobre a "verdade" do que é “certo e errado”, já que ouvia uma coisa dentro do templo e outra do lado de fora.





Após passar por um relacionamento conturbado e tóxico, ela resolveu ter contato consigo mesma e iniciou essa jornada com produtos de sex shop.





Em 2008, ela narra que viveu “uma experiência fantástica de ejaculação noturna”, que a fez ficar “com a pulga atrás da orelha”. A partir daí, resolveu iniciar estudos e leituras sobre esse assunto “tão fantástico e reprimido”, que é o mundo da sexualidade feminina.





Cansada de padrões sociais, machismo e religião massacrando as mulheres, Berenice decidiu começar a falar mais com pessoas de sua volta, e foi aí que iniciou sua vontade de ajudar outras mulheres.





Em 2019, ela inicia a vida de “vendedora de prazer”. Ou como ela mesma diz: “Não vendo produtos sensuais, vendo prazer e orgasmos”. Dois anos depois, inicia um curso de Sexcoach pela Universidade A Sós.





Berê também fala de assuntos que são tabus na sociedade, como o a educação sexual infantil. “Hoje, como mãe de uma menina de 7 anos, trabalho a mente dela para que entenda os limites do seu corpo como criança, não permitindo que ninguém a toque de maneira abusiva ou maldosa. A educação sexual infantil é uma questão de saúde pública e cidadania que deveria ter mais voz e um olhar mais amoroso com o futuro da sociedade em si”, explica.





Mas o olhar de Berenice também é voltado para os homens, que, segundo ela, “sofrem com amores tóxicos, baixa autoestima e muita falta de conhecimento pessoal por viver o machismo institucional, aprendendo desde cedo que o ideal é o que se vê na pornografia, levando a ter um mau desempenho sexual e vivendo a frustração da competição”.





Muito assunto, não é mesmo?