Policial militar que trabalha em Cotia é atropelado por trem em São Roque

Estado de saúde dele é grave; veja

Caso foi registrado na Delegacia de São Roque. Foto: Reprodução

Um policial militar à paisana, que trabalha em Cotia, foi atropelado por um trem na manhã deste domingo (26), no bairro do Carmo, em São Roque. A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levada ao Hospital das Clínicas de São Paulo, na capital. O estado de saúde do PM é grave, porém, estável. As informações são do G1.





Segundo a Polícia Militar, o policial não estava trabalhando no momento do ocorrido. O acidente aconteceu enquanto ele andava entre os trilhos da linha férrea, quando uma máquina de uma empresa, que transitava no trilho, esbarrou no mesmo e o lançou.





De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, o agente não teria ouvido o trem se aproximar e acabou sendo atingido.





O PM estava inconsciente e teria sofrido traumatismo craniano. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na delegacia de São Roque.