Motorista é assaltado e agredido por criminosos em frente à rodoviária de Ibiúna

Crime foi cometido na madrugada deste domingo (19) por dois criminosos de 18 anos e um de 17; veja

A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste domingo (19), dois criminosos de 18 anos após assaltar e agredir com chutes um motorista em frente à rodoviária de Ibiúna.





Um adolescente, de 17 anos, também envolvido no crime, foi apreendido.





A OCORRÊNCIA





Acionada, a PM passou a diligenciar pela Rodovia Bunjiro Nakao e encontrou no acostamento da via um veículo com pisca alerta ligado, fato que chamou a atenção dos policiais.





Ao realizarem a abordagem, os PMs encontraram dentro do veículo três indivíduos. Um deles estava com a carteira, o celular e mais R$ 172 da vítima, além de um revólver calibre 22.





De acordo com a PM, na condução do automóvel estava o adolescente, que tentou empreender fuga, mas foi capturado.





Levados para a Delegacia de Cotia, o trio foi identificado pela vítima. Os dois maiores de idade foram presos e o menor apreendido.