Homem esfaqueia o próprio irmão no centro de Caucaia do Alto

Vítima ficou no meio da rua sangrando com ferimento no torax.

Um homem foi esfaqueado pelo seu próprio irmão na rua Gertúdes Maria de Camargo, no centro de Caucaia do Alto, em Cotia. O crime aconteceu na manhã dessa sexta-feira (24). A vítima ficou caída na rua com ferimentos no tórax e foi socorrida ao Hospital Regional de Cotia em estado grave.Ao chegar no local, a Polícia Militar foi informada por populares que quem praticou o crime ainda estava na mesma rua. A PM abordou o suspeito, de 42 anos, que confessou ter esfaqueado seu irmão "porque ele teria intenção de entrar em sua casa para roubá-lo".A faca que teria sido utilizada no crime não foi encontrada, pois segundo o autor, após golpear a vítima ele teria jogado o objeto num córrego que passa nos fundos da casa.O crime foi registrado como tentativa de homicídio no 1° DP de Cotia.