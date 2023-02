Cotia realiza força-tarefa de vacinação em 5 unidades de saúde; veja

Serão aplicadas vacinas contra covid, meningite, sarampo, entre outras, mediante avaliação da situação vacinal de cada pessoa

Foto: Juliano Barbosa - Prefeitura de Cotia

Neste sábado (11), das 9h às 16h, a Secretaria de Saúde de Cotia realizará uma força-tarefa para aplicação de diversas vacinas: covid, meningite, sarampo, entre outras, mediante avaliação da situação vacinal de cada pessoa. A imunização acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Atalaia, Arco-Íris, Portão, Caucaia do Alto e Assa.

De acordo com a Secretaria de Saúde, será aplicada a 1ª dose de reforço contra a covid-19 (a chamada 3ª dose) em todas as pessoas com idade a partir de 5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, respeitando o intervalo entre a 2ª dose e o reforço que é de quatro meses. Além disso, qualquer pessoa com idade a partir de 6 meses já pode se vacinar contra a covid-19.

“Estamos há bastante tempo com a vacinação contra a covid em andamento e existe uma parcela da população que não volta para completar o esquema vacinal ou receber as doses de reforço. A gente alerta que é fundamental manter todas as doses preconizadas em dia para aumentarmos a proteção de todos, porque, como sabemos, a vacinação é uma proteção coletiva”, alertou Magno Sauter, titular da Saúde.

Para se vacinar contra a covid ou contra outras doenças, basta comparecer à UBS com documento com foto, CPF, cartão de vacina. Caso a criança não tenha CPF, levar o cartão SUS. No caso das crianças é obrigatório apresentar a caderneta de vacina.

Secretaria de Saúde reforçou que os jovens com idade até 19 anos poderão receber a vacina contra a meningite, desde que não tenham sido vacinados na infância e não receberam o reforço. Importante destacar, que esta faixa etária estará sendo atendida com este imunizante apenas até o dia 28 de fevereiro, conforme determinação do governo do estado.

Força-tarefa de vacinação

Quando: Sábado (11 de fevereiro) – das 9h às 16h

Onde: UBSs Arco-Íris, Assa, Atalaia, Caucaia do Alto e Portão

Público: Todas as idades elegíveis serão atendidas