Chuva provoca vazamento e queda em parte do forro na nova creche de Caucaia

Veja o que disse a Prefeitura de Cotia sobre o caso; FOTOS

Inaugurado há exatamente um ano, o Centro Educacional Benedicta Stefano Antunes de Oliveira “Dona Nena”, também conhecido como Creche de Caucaia, vem apresentando problemas em sua infraestrutura. , também conhecido como, vem apresentando problemas em sua infraestrutura.





Em decorrência das fortes chuvas, o telhado da creche apresentou problemas de entupimento das calhas, o que ocasionou vazamento em algumas dependências da unidade escolar. Parte do forro de gesso da creche também acabou cedendo.





Procurada, a Prefeitura de Cotia informou que uma equipe de manutenção da Secretaria de Educação, acompanhada pela engenharia, esteve em vistoria no local constatando o problema. Disse também que a equipe irá realizar a desobstrução da rede pluvial e, após esse serviço, será feita a manutenção no forro de gesso e acompanhamento do serviço executado.





Veja as fotos abaixo:





Imagem de ontem (15/02) mostram baldes espalhados pelo pátio da nova creche de Caucaia.

Parte do forro de gesso também cedeu após as chuvas

Piso do pátio da unidade completamente molhado devido ao vazamento