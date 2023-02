Chuva provoca alagamento na Régis Bittencourt em Embu das Artes

Água acumulada cobriu parcialmente veículos na via, entre eles carros e até caminhões; trecho segue bloqueado por 16 horas

Veículo ficou coberto pela água. Foto: Reprodução / TV Globo





A chuva que atingiu a capital e Grande São Paulo entre a noite de terça-feira (31) e a madrugada desta quarta (1º) alagou um trecho da Rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes. Á agua acumulada cobriu parcialmente veículos na via, entre eles carros e até caminhões.





Por causa do alagamento, a rodovia foi interditada desde às 20h de terça, no trecho do km 276, em Embu das Artes, nos dois sentidos da via (capital e Curitiba). Veículos não estão podendo trafegar pelo local.





Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, o alagamento ocorreu após o muro de uma obra localizada fora do trecho de concessão da rodovia ter sido atingido pelo temporal e ter cedido, atingindo o fluxo da galeria de drenagem conectada à rodovia, o que comprometeu o escoamento da água.





“A Arteris atua desde a noite de ontem (31), no km 276 da BR-116/SP, em Embu das Artes, para atendimento, sinalização e orientação a usuários diante do bloqueio da rodovia causado por alagamento após o alto volume de chuva registrado na região”, diz nota da concessionária.





A empresa informou que vem trabalhando para solucionar o problema e que ninguém ficou ferido com o desabamento desse muro. Não há previsão de quando a estrada será liberada.





Por causa desse trecho alagado, há congestionamento na rodovia. Na última atualização divulgada pela concessionária, por volta das 11h30, a Arteris informou que havia 2 quilômetros de congestionamento na rodovia, sentido Curitiba, e 3 quilômetros, no sentido São Paulo.





A prefeitura de Embu das Artes informou que não tem responsabilidade sobre os alagamentos na rodovia, mas que está monitorando a situação para “garantir a segurança e fluidez do tráfego na região interna da cidade”.





As chuvas de ontem provocaram muitos transtornos na capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, só na noite de ontem foram registrados 17 chamados para enchentes, 15 quedas de árvores e cinco desabamentos. Em um desses casos, um muro desabou sobre uma pessoa na Rua Saracura, e a vítima ficou em estado grave.





Ontem (31), a Defesa Civil divulgou um alerta de chuvas para o estado de São Paulo. Segundo o órgão, as chuvas fortes deverão ocorrer até a próxima sexta-feira (3).





MORADORA DIZ QUE OBRA DE CONDOMÍNIO CAUSOU ALAGAMENTO





Uma moradora da região diz em vídeo enviado ao Cotia e Cia que a causa do alagamento está na construção de um condomínio às margens da rodovia.





“A água desce muito e cheia de barro. É onde entupiu a passagem por debaixo do rio, entupiu o duto que passa a água por baixo e a água não escoa”, disse.





Veja o vídeo abaixo: