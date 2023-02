Bom Papo e Cia recebe Thaila Luz, especialista em Direito do Trabalho

Com 15 anos de experiência e 7 pós-graduações, a advogada de Cotia é a convidada do podcast que vai ao ar nesta sexta-feira (3), às 17h, pelo Youtube; saiba mais

Ela tem 15 anos de experiência na área da advocacia e já atuou em mais de 17 mil processos. É especialista em Direito do Trabalho e coordenadora da Comissão Direito do Trabalho de Cotia.





Thaila Luz, 38, nossa convidada do Bom Papo e Cia desta sexta-feira (03/02). O podcast será transmitido ao vivo pelo Youtube a partir das 17h





Thaila tem mais de 24 mil seguidores no Instagram, rede social em que ela utiliza como ferramenta de conscientização dentro de sua profissão. Ela dá dicas, por exemplo, do que pode e não pode ser considerado assédio moral; como reduzir os riscos trabalhistas da empresa; e as doenças mais discutidas na Justiça do Trabalho.





As dicas da advogada são, em sua maioria, em formatos de vídeos curtos e objetivos, com animações e músicas de fundo.





Formada em 2006, Thaila nunca parou de estudar. Ela acumula em sua trajetória profissional e acadêmica 7 pós-graduações, entre elas, Direito Material e Processual do Trabalho pela PUC-SP, Direito Empresarial pela FGV e Processo Civil também pela PUC.





