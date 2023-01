Três apostas de Cotia acertaram a quina na Mega da Virada

Cada apostador levou mais de R$ 45 mil para casa.





Teve cotiano que quase ficou milionário na Mega da Virada de 2022, três apostas feitas na cidade acertaram 5 dezenas e ficaram muito perto do sonhado prêmio de mais de 100 milhões de reais. Apesar disso a frustração não é total, isso porque cada apostador garantiu o prêmio da quina de R$45.438,78.





As três apostas vencedoras da quinta em Cotia se deu por jogo simples, uma delas foi feita na lotérica Café e Sorte que fica no centro da cidade, a outra no bairro do Portão e por fim uma aposta feita por meio eletrônico.





Os números sorteados foram:

04-05-10-34-58-59





E você, faz parte dos apostadores felizes nesse início de ano?