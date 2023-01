Tarcísio é empossado Governador do Estado de São Paulo

Cerimônia na Alesp formaliza passagem de cargo ao governador e também ao vice-governador Felício Ramuth





Tarcísio de Freitas foi empossado governador do Estado de São Paulo em cerimônia realizada neste domingo, 1º de janeiro de 2023, pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado). A solenidade, presidida pelo presidente da Casa, deputado estadual Carlão Pignatari, também marcou a posse do vice-governador Felício Ramuth.





Eleito com mais de 13 milhões de votos no segundo turno das eleições em outubro de 2022, Tarcísio se tornou o 64º governador da história do Estado. Aos 47 anos, o engenheiro e militar da reserva foi por pouco mais de três anos ministro da Infraestrutura no governo do presidente Jair Bolsonaro, responsável por um amplo programa de obras e privatizações.





Antes ele já tinha ocupado cargos na Controladoria Geral da União, no Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre), na Câmara dos Deputados e na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável pelo programa de privatizações, concessões e desestatizações.





"É uma honra muito grande tomar posse na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, essência da representação democrática paulista. Aqui teremos o ambiente de diálogo para fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil, em termos de políticas sociais, de sustentabilidade, de inclusão, de inovação, de luta pela segurança pública, pelo emprego, pelo desenvolvimento econômico e regional. Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico e da transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre com uma atitude propositiva”, disse Tarcísio de Freitas.





A cerimônia contou com a presença do vereador de Cotia Jhonny Santos que o apoiou nas eleições de 2022.