Rogério Franco repudia invasão de vândalos em Brasília

O prefeito de Cotia Rogério Franco publicou no início da noite deste domingo (8) uma nota em suas redes sociais repudiando a o vandalismo de bolsonaristas aos prédios dos três poderes em Brasília.

"As cenas que assistimos neste domingo são lamentáveis. A soberania popular deve prevalecer e ser respeitada por todos. Vandalismo e depredações são inaceitáveis e afrontam a democracia." Disse Franco.





Reprodução Instagram

Entenda:

Manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro inconformados com o resultado das eleições invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). A invasão começou após a barreira formada por policiais militares na Esplanada dos Ministério, que estava fechada, ter sido rompida. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido, com os manifestantes ocupando a rampa e soltando foguetes. Depois eles quebraram vidro do Salão Negro do Congresso e danificaram o plenário da Casa.



Após a depredação no Congresso, eles invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). No STF, quebraram vidros e móveis.



As imagens mostram que o efetivo de policiais militares que estava nas proximidades do Congresso Nacional usou sprays de pimenta em uma tentativa sem sucesso de conter os manifestantes que entoavam palavras de ordem golpistas.





*Agência Brasil