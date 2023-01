Prefeito de Ibiúna cria projeto para equiparar salário de professores ao piso nacional

Paulino Sasaki determinou que o projeto seja aprovado de forma emergencial em sessão extraordinária da Câmara Municipal



Foto: Prefeitura de Ibiúna



O prefeito de Ibiúna, Paulino Sasaki, assinou e encaminhou um Projeto de Lei (PL) para a Câmara Municipal , nessa terça-feira (10), que pede a equiparação do salário dos professores da rede municipal com o piso nacional.





Sasaki pediu que o projeto seja aprovado de forma emergencial em sessão extraordinária do Legislativo da cidade. A criação do PL atende um pedido de professores que se reuniram com o prefeito em dezembro do ano passado.





Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), o reajuste está estimado em 14,9% e deve elevar a base dos salários dos professores para R$ 4.420,36.

A medida leva em conta a Lei 11738, de 2008, que determina que o piso nacional do magistério público da educação básica deve ser atualizado anualmente.

A Lei 11738 garante que o Governo Federal pode socorrer os estados e municípios que não possuam recursos.