Nova operação para futura ponte de acesso à Osasco será realizada nesta terça-feira (17)

Concessionária elaborou um plano de operação viária para evitar grandes impactos no trânsito da região; obra deve durar 36h; saiba mais

A CCR ViaOeste realiza, nesta terça-feira (17), uma nova concretagem de bloco de fundação que sustentará a futura ponte de acesso à Osasco a partir da rodovia Castello Branco.





A operação, que tem como expectativa a duração de 36 horas, faz parte das obras da nova ponte de acesso ao município a partir da rodovia Castello Branco, no sentido interior.





Esta é a terceira concretagem realizada durante as obras da futura ponte. O bloco possui 15 metros de comprimento, 15 metros de largura e 04 metros de altura e receberá cerca de 900 m³ de concreto usinado, o que equivale a 113 caminhões tipo betoneiras, além de 115 toneladas de aço.





PLANOS PARA O TRÂNSITO





Para evitar grandes impactos no trânsito na região, a CCR ViaOeste elaborou um plano de operação viária em conjunto com o Departamento de Trânsito Municipal de Osasco (DEMUTRAN), nas proximidades do local da concretagem.





Com início programado às 7h de amanhã, a avenida Brasil, situada ao lado da estrutura a ser concretada, terá a faixa da direita interditada no trecho que passa sob a elevação da Rodovia Castello Branco, durante o período para receber os caminhões betoneiras.





A Concessionária reforçou que o tráfego da Avenida Brasil fluirá normalmente pelas demais faixas evitando, dessa forma, “grandes impactos no viário municipal”.





“Todo o trajeto será orientado com faixas e sinalização viária. A escolha dos dias e horários foi realizada conforme as diretrizes estabelecidas pela Departamento de Trânsito Municipal de Osasco – DEMUTRAN, que considerou os períodos de menor fluxo de veículos no local”, disse a CCR.





Sobre a obra da nova ponte de acesso para Osasco





O projeto da nova ponte de acesso para Osasco fará a ligação da rodovia Castello Branco, na altura do km 15+800, com a avenida Fuad Auada, a partir da via Marginal Oeste da SP -280. O investimento está na casa dos R$ 232 milhões. O obra começou a ser realizada em abril de 2022.





Além da ponte, estão previstos ainda a implantação de sinalização vertical e horizontal ao longo da obra e elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas, dentro de um prazo contratual de 23 meses para execução.