Filho mata o próprio pai a facadas em Vargem Grande Paulista

Crime aconteceu no bairro Chácara São Judas; veja os detalhes

Augusto, 53 anos. Reprodução: Record TV

Augusto, de 53 anos, foi morto a facadas pelo próprio filho, de 20, no bairro Chácara São Judas, em Vargem Grande Paulista. O crime aconteceu nesta quarta-feira (4).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida.

Câmeras de segurança do entorno flagraram o filho descartando uma calça suja de sangue.

Policiais civis se deslocaram até a residência da mãe do acusado, no Jardim Araruama, em Cotia – a princípio, o filho havia negado a autoria do crime.

A perícia identificou ferimentos por arma branca no corpo de Augusto – sendo três golpes desferidos nas costas do pai. A faca utilizada no crime foi localizada no armário da residência da vítima.

Conduzido à Delegacia de Vargem Grande Paulista, o acusado confessou que matou o pai. O delegado o indiciou por homicídio, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa.

Segundo os parentes da vítima, a relação entre pai e filho era conturbada devido ao acusado ser usuário de drogas. Os familiares relataram que o filho já havia agredido o pai em outras ocasiões.

* DANIEL HARZER, NETO ROSSI e RUDNEY OLIVEIRA