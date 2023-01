De Osasco para o Big Brother

Prefeito da cidade desejou boa sorte aos participantes que estarão no reality show, que estreia oficialmente na próxima segunda-feira (16); conheça o perfil de cada um deles

Foto: Divulgação / TV Globo





A Rede Globo divulgou ao longo desta quinta-feira (12) o nome dos 22 participantes do Big Brother 2023. Serão duas equipes: Camarote, com 10 participantes famosos, e Pipoca, com 12 participantes anônimos.





O programa estreia oficialmente na próxima segunda-feira (16).





Dos 22 que estarão no reality show, dois são nascidos em Osasco e uma é atleta de vôlei que joga na cidade. O prefeito Rogério Lins chegou até a fazer uma postagem em suas redes sociais desejando boa sorte aos participantes.













Veja o perfil de cada um deles abaixo:





Sarah Aline. Foto: Juliana Hippertt / gshow





Sarah Aline





Natural de Osasco, Sarah Aline tem 25 anos e cresceu em um lar cristão de pais missionários que visitavam unidades de detenção de menores infratores cantando rap e dando uma nova visão de mundo para os jovens.





Teve muitos empregos para conseguir custear a faculdade de Psicologia e, hoje, orgulha-se de morar sozinha no apartamento que montou com tudo o que gosta graças ao próprio trabalho.





Sarah diz que tem facilidade de se aproximar das pessoas, mas que é seletiva para relações profundas. É também uma pessoa intensa, que fala bastante e que não despensa uma boa fofoca.





MC Guimê. Foto: Juliana Pedutti / Divulgação





MC Guimê





Cantor e compositor, MC Guimê tem 30 anos e é casado. Nascido e criado em Osasco, conta que veio de família humilde e que os pais sempre fizeram de tudo para que ele e seus irmãos não passassem necessidade.





Começou a trabalhar bem cedo em uma quitanda do bairro; usava o dinheiro que ganhava para ajudar nas contas de casa e comprar as coisas que queria. Nessa mesma época, teve seus primeiros contatos com a música, principalmente com o funk e o rap.





Começou a fazer improvisos e ingressou profissionalmente no ramo aos 15 anos, cantando funk. Com apenas um ano de trabalho, suas músicas começaram a fazer sucesso, especialmente na vertente do funk ostentação, e, desde então, seu trabalho virou um símbolo do ritmo em São Paulo.





O cantor afirma que o convite para participar do "Big Brother Brasil" foi uma das coisas mais loucas que aconteceram em sua vida nos últimos tempos. Ficou com medo, mas, por ser fã do programa e por querer se desafiar, decidiu aceitar.





Key Alves. Foto: Reprodução / Instagram





Key Alves





A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.





Sempre foi apaixonada por esporte e teve como inspiração o pai, que foi jogador de futebol, mas abandonou a carreira quando a esposa engravidou das gêmeas Key e Keyt.





Conta que a carreira no esporte está em pausa, mas a de influenciadora segue em alta. O conteúdo é amplo: de memes e dancinhas a fotos sensuais. Desde 2022, é a atleta de vôlei mais seguida no mundo.





Ela se descreve como divertida e espontânea e diz que adora fazer amizades. Garante ser namoradeira, mas não quer ficar de casal no BBB. Dançar e aproveitar festas é um de seus hobbies preferidos: “Eu sou muito resenha. Amo dançar em qualquer lugar”.





*Texto com informações do G1