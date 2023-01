Biblioteca em Cotia “vira” cinema gratuito nos últimos dias de férias escolares

Estarão em cartaz os filmes ‘Mulan’, ‘Rede: Crescer é uma fera’ e ‘Procurando Dory’





Nos últimos dias de férias escolares, as crianças, adolescentes e pessoas de todas as idades podem aproveitar as sessões gratuitas de cinema que acontecerão na Biblioteca Batista Cepelos nos dias 25, 27 e 28/01.





A programação é realizada pela Secretaria de Cultura e Lazer e estarão em cartaz os filmes ‘Mulan’, ‘Rede: Crescer é uma fera’ e ‘Procurando Dory’. Parte da programação acontece em parceria com o Pontos MIS.





Na quarta-feira (25), às 15h, será exibido o filme ‘Mulan’. Na sexta-feira (27), às 15h, acontece a segunda sessão da semana. Na tela: ‘Red: Crescer é uma fera’. Para fechar a semana, no sábado (28), às 16h, é a vez do filme ‘Procurando Dory’.





SERVIÇO





Cinema na Biblioteca Batista Cepelos





Avenida: Prof. Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia





Filme: Mulan





Data: 25 de janeiro, quarta-feira





Horário: 15h





Classificação livre





Exibição gratuita









Filme: Red: Crescer é uma fera





Data: 27 de janeiro, sexta-feira





Horário: 15h





Classificação livre





Exibição gratuita









Filme: Procurando Dory





Data: 28 de janeiro, sábado





Horário: 16h





Classificação livre





Exibição gratuita