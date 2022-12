Vítima é liberada após passar 6 horas nas mãos de sequestradores em Cotia

O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (13) na altura do número 2.990 da Estrada do Caiapiá. Polícia Civil investiga o caso

Um homem, de 45 anos, foi liberado próximo ao CT do São Paulo, em Cotia, após passar seis horas nas mãos de sequestradores. O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (13) na altura do número 2.990 da Estrada do Caiapiá. Ninguém foi preso até o momento.





Na delegacia, a vítima disse que estava em seu veículo chegando em casa quando foi abordada pelos criminosos. O roubo foi anunciado e a vítima passada para o banco traseiro de seu próprio automóvel. O homem foi de cabeça baixa durante todo o trajeto.





No caminho, a vítima relatou que os criminosos conversavam com outra pessoa, do sexo feminino, por meio de aplicativo de mensagens. Logo em seguida, eles pararam em um estacionamento que não soube especificar, mas que seria “próximo a um campinho”.





A vítima contou que nesse estacionamento, com posse de seu celular, os criminosos solicitaram as senhas bancárias. Cerca de duas horas depois, ela foi levada para uma residência.





Ao chegar no local, o homem contou que quem abriu a porta da residência seria uma “senhora”, já que ele só conseguiu visualizar somente as pernas da mesma. Ele ficou com braços e pernas amarrado em um dos cômodos da casa. A vítima acredita que ficou sendo vigiada por quatro ou cinco pessoas, que insistiam em pedir suas senhas bancárias, pois ele não havia lembrado de algumas.





Após seis horas nas mãos dos criminosos, ele narrou que foi colocado dentro de outro automóvel e liberado próximo ao CT do São Paulo. Os bandidos fugiram. O carro da vítima foi encontrado momentos depois em estado de abandono na Estrada do Padre Inácio, na altura do número 1111. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia foi acionada por uma moradora que encontrou a vítima em estado de choque no local.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.