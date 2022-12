Romu recupera carga roubada avaliada em R$27 mil em estrada de Cotia

Vítima, que foi sequestrada e amarrada por criminosos, foi liberada na Avenida Brasil, próximo ao Jardim Monte Santo

Foto: Romu de Cotia / Reprodução





A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Cotia recuperou uma carga de alimentos de uma empresa de Vargem Grande Paulista avaliada em R$ 27 mil, no final da tarde desta quinta-feira (15). O veículo com as mercadorias estava na Estrada do Padre Inácio, na região do Jardim Museu.





Em depoimento na delegacia, o condutor do veículo disse que trafegava, no início da manhã de ontem, pela Avenida Professor Joaquim Barreto, no bairro Atalaia, quando dois criminosos em uma moto o abordaram. Armados, o que estava na garupa da motocicleta entrou no veículo e ordenou que ele dirigisse até a estrada do Padre Inácio.





A vítima, ao chegar no local, ficou encapuzada e de cabeça baixa, mas ouviu vozes de outras pessoas. Em seu relato, disse que, após a descarga das mercadorias, foi colocado no compartimento de carga do veículo com as mãos amarradas. Ele foi deixado com o veículo na Avenida Brasil, próximo ao Jardim Monte Santo.





Ao encontrar seu aparelho celular, a vítima ligou para a Polícia Militar. Com auxílio dos guardas civis de Cotia, conseguiram recuperar a carga em sua totalidade. Foi realizada perícia no local dos fatos. As mercadorias e o veículo foram devolvidos ao proprietário. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.