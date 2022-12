Roubo de veículos em Cotia no mês de novembro foi o maior registrado em 2022

Divulgação foi feita nesta segunda-feira (26) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP); confira





A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) acaba de divulgar as estatísticas criminais do mês de novembro. Em Cotia, a maioria dos índices subiu. Veja abaixo um resumo feito pelo Cotia e Cia.





VÍTIMAS DE HOMICÍDIO





Cotia registrou, de janeiro a novembro de 2022, 30 vítimas de homicídio doloso, sendo dois no mês passado. O mês que mais teve registro de vítimas foi agosto, com oito.





ESTUPRO





O total de estupros subiu em novembro. Foram nove registrados no mês passado contra sete em outubro. Nos 11 meses de 2022, foram registrados 68, de acordo com a SSP.





ROUBOS EM GERAL





O número de roubos em geral subiu em novembro, após dois meses de queda. Foram registrados 104 crimes desta natureza no mês passado, chegando a um total de 982 no decorrer do ano.





ROUBO DE VEÍCULOS





Novembro registrou o maior número de roubo de veículos de 2022. Segundo a SSP, foram 62 veículos roubados no mês passado, totalizando 350 no ano – uma média de 31 veículos roubados por mês.





FURTO DE VEÍCULOS





De janeiro a novembro deste ano, 428 veículos foram furtados em Cotia. Apenas no mês passado foram 43 – 59% a mais do que em outubro. Em média, 39 veículos são furtados na cidade a cada mês.





FURTOS EM GERAL





No índice furtos em geral, Cotia apresentou uma queda de 9% de outubro para novembro. De acordo com a SSP, as delegacias da cidade, nos 11 meses de 2022, registraram 1.951 boletins de ocorrência de furtos, uma média de 177 por mês.