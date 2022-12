Prévia do IBGE: Por que a população de Vargem Grande, Jandira e Itapevi “diminuiu”?

Diretor de Pesquisas do IBGE explicou o motivo; veja

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (28), a estimativa para a população atual do Brasil e de todos os municípios, com base nos dados prévios do Censo 2022, que ainda está na fase de coleta de informações.









Na região, houve uma “diminuição” da população de três cidades: Itapevi, Jandira e Vargem Grande Paulista. De acordo com o IBGE, Itapevi tinha, em 2021, 244.131 habitantes. Já a prévia deste ano aponta 239.084 - 5.047 pessoas a menos.





Já a cidade de Vargem Grande Paulista, em 2021, tinha população estimada em 54.315. Já a prévia do censo deste ano aponta para 53.777, 538 pessoas a menos.





O mesmo ocorreu com Jandira, que tinha 127.734 pessoas segundo projeção de 2021. Já a prévia deste ano mostra que o município tem 127.476, 258 pessoas a menos.





Mas o que explica essa diferença?





Assim como nos municípios da região citados, a população do País também diminuiu. O número de habitantes é de 207.750.291, abaixo do total de 213 milhões projetado pelo próprio órgão federal no ano passado.





Segundo o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, eventuais problemas nos censos anteriores, as mortes causadas pela pandemia de covid-19 e a defasagem em relação ao Censo 2010 são alguns dos motivos por trás da diferença entre a estimativa de 2021 e a informada nesta quarta-feira.





Pelo calendário tradicional do IBGE, a mais completa pesquisa populacional do País é realizada a cada dez anos, com uma contagem populacional, mais simples, no meio do período. Mas a atualização prevista para 2015 não foi feita, diante de restrições orçamentárias.





Para piorar, o Censo 2020 foi postergado por causa da crise sanitária do coronavírus. Após sucessivos adiamentos e problemas orçamentários, a pesquisa foi finalmente confirmada para este ano.





De acordo com Azeredo, essa discrepância já ocorreu outras vezes. “No Censo de 1980, tínhamos um ‘Maranhão’ a menos”, afirmou o diretor do IBGE ao jornal “Estadão”.





Os primeiros dados definitivos do Censo, conforme o instituto, devem ser divulgados apenas em março. A etapa de coleta de dados também sofreu atrasos.