PF apreende explosivos e carro blindado com suporte para metralhadora em Ibiúna

Foto: Divulgação

A Polícia Federal de Sorocaba, com apoio de policiais militares do 14° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), cumpriu mandado de busca e apreensão em uma chácara no município de Ibiúna, na manhã desta quinta-feira (01).





No local, foram encontrados vários carros roubados e furtados, munições, coletes balísticos, explosivos e documentos. Além disso, havia também um veículo blindado sendo preparado para transportar uma metralhadora.





Ninguém foi preso. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas e Especiais (Gate) foi acionada por conta dos explosivos encontrados.