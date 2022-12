Justiça de SP decreta falência do deputado Alexandre Frota, diz colunista

Morador de Cotia, Frota disse à Justiça estar em estado de "insolvência", com dívidas de R$ 1,4 milhão em razão de uma série de condenações judiciais

A Justiça paulista decretou a falência do deputado federal Alexandre Frota. A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Aiba Aguemi e atendeu a um pedido feito pelo próprio deputado, segundo informações do colunista do UOL, Rogério Gentile.









Morador de Cotia, Frota, que neste ano disputou e perdeu a eleição para deputado estadual por São Paulo, disse à Justiça estar em estado de "insolvência", com dívidas de R$ 1,4 milhão em razão de uma série de condenações judiciais.





Segundo a coluna, ele afirmou no processo que a dívida é superior ao seu patrimônio e que não tem condições de pagá-la. "Pressionado psicológica e materialmente, [Frota] não encontra outra saída senão entrar com a presente ação [de pedido de falência]", afirmou à Justiça o advogado Rogério Lopes, que o representa.





Na sentença em que decretou a falência de Frota, o juiz afirmou que é evidente a situação de insolvência do autor [do processo].