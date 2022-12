Governo de SP autoriza concurso para contratação de 15 mil professores

Segundo a decisão, os novos ingressantes estarão no novo plano de carreira docente, que prevê remuneração inicial de R$ 5 mil para jornada de 40 horas

Foto: Governo de SP / Divulgação





O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou a realização de concurso público para contratação de 15 mil professores na rede estadual de ensino. Em publicação no Diário Oficial deste sábado (17), o governo pretende contratar 10,7 mil para Jornada Ampliada (40 horas) e 4.300 mil na Jornada Completa (25 horas).





Segundo a decisão, os novos ingressantes estarão no novo plano de carreira docente, que prevê remuneração inicial de R$ 5 mil para jornada de 40 horas, 30% acima do piso nacional do magistério.





Garcia também sancionou projeto de lei que autoriza o governo a prorrogar contratos de professores temporários que ingressaram na rede estadual entre 2018 e 2019. A proposta foi aprovada na Alesp na última quarta-feira (14). Há cerca de 36 mil profissionais nesta condição.