Em 1 mês, Cotia e Cia alcança mais de 1 milhão de pessoas no Facebook

No mesmo período, o site registrou 367 mil acessos, uma média de 13 mil por dia; veja





Do dia 14 de novembro ao dia 11 de dezembro de 2022, as reportagens do Cotia e Cia publicadas no Facebook alcançaram 1.123.450 pessoas. O número é 663% superior comparando com o mesmo período anterior.





A página recebeu, neste período, 323 novas curtidas e 481 novos seguidores. Cotia e Cia conta, hoje, com 29,2 mil seguidores no Facebook.





No Instagram, de novembro a dezembro, foram 34,3 mil contas alcançadas com as publicações – 18% a mais do que de outubro a novembro.





Já no site, foram 367 mil acessos. Isso significa que cerca de 13 mil pessoas leem as reportagens no portal diariamente.