Bom Prato de Cotia terá mudança no atendimento nesta sexta-feira (9)

Mudança ocorre devido ao jogo do Brasil contra a Croácia, às 12h

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





O jogo do Brasil contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília). Como será bem no horário de almoço, a unidade do Bom Prato de Cotia, assim como quase todas do Estado de São Paulo, irá mudar a forma de atendimento.





Ao invés de abrir a unidade para as pessoas almoçarem, os almoços serão servidos em marmitex para viagem, a partir das 10h, segundo informou o governo de São Paulo, responsável pelo programa.





As únicas unidades do restaurante popular que vão abrir os salões são a de Suzano, Presidente Prudente, Barretos, Araçatuba, Bauru, Botucatu, Franca e Guarulhos.





O Bom Prato é um programa do Governo do Estado de São Paulo, criado em 2000, com o objetivo de garantir a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade.