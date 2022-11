Quem é Casemiro, jogador cria de Cotia autor do gol do Brasil contra a Suíça

"Gol Made in Cotia na Copa! Vamos, Brasil", escreveu o SPFC nas redes sociais; veja a trajetória do atleta

Casemiro, jogador da Seleção Brasileira. Foto: Lucas Figueiredo / CBF





Nesta segunda-feira (28), a Seleção Brasileira enfrentou a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. Em um jogo muito equilibrado e com poucas chances, o Brasil precisou contar com um “Made in Cotia” para conseguir a vitória, já que, com gol de Casemiro, os brasileiros venceram por 1 x 0.





O Tricolor se manifestou nas redes sociais para comemorar o gol de sua cria das categorias de base: "Gol Made in Cotia na Copa! Vamos, Brasil", escreveu o clube.





Com o resultado, o Brasil está classificado às oitavas de final e é o líder do grupo G, com seis pontos em dois jogos, seguido por Suíça (três), Camarões (um) e Sérvia (um). Na última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a seleção africana, enquanto Sérvia e Suíça duelam entre si, ambos os jogos na sexta-feira, às 16h (de Brasília).





Trajetória de Casemiro





Nascido em 23 de fevereiro de 1992 em São José dos Campos, Carlos Henrique Casemiro chegou ao São Paulo com 11 anos, e sempre foi destaque nas categorias de base. Durante seu período na base, o jogador atuou na seleção brasileira de base, com participação no Mundial sub-17 de 2009.





Casemiro chegou ao time profissional em 2010 com o técnico Ricardo Gomes. E sua estreia foi na Vila Belmiro contra o Santos em 25 de julho de 2010 (derrota tricolor por 1×0 em time repleto de reservas, uma vez que o treinador poupou titulares para o jogo da libertadores contra o Internacional pela semifinal).





Com a queda da equipe na competição sul-americana, o São Paulo passou por mudanças e alguns jovens ganharam destaque e Casemiro passou a ser mais utilizado pelo treinador. E pouco mais de 20 dias depois de estrear, o jogador marcou seu primeiro gol contra o Cruzeiro.





Dois anos e meio após sua estreia, Casemiro deixou o São Paulo rumo ao Real Madrid Castilha. Em sua passagem, o jogador disputou 66 jogos, marcou 6 gols, distribuiu 8 assistências, recebeu 14 amarelos e atuou por 3.884 minutos.





No Castilha, Casemiro ficou por apenas 6 meses e já na primeira temporada foi utilizado por José Mourinho na equipe principal. Mas como de costume, foi emprestado ao Porto para ganhar rodagem em âmbito internacional. Ao todo, o jogador participou de: 15 jogos e marcou 1 gol.





E a passagem em Portugal foi um sucesso. O jogador foi peça fundamental na campanha da equipe em 2014/15 na Champions League e na Liga Portuguesa. Pelo Porto foram: 41 jogos, 4 gols e 3 assistências.





Em 2015, o jogador voltou ao Real Madrid e passou a integrar o meio campo histórico do Real Madrid que faturou 3 Champions League em sequência. Pelo merengues, o jogador cresceu com Zidane e passou a dominar o meio campo permitindo o jogo de Modric e Kross. Em Madri (até o momento) atuou em 284 jogos, marcou 30 gols e distribuiu 23 assistências.





Também participou de seleções de base e profissional. Até o momento, o jogador atuou na seleção sub-17 com 7 jogos e 1 gol, na sub-20 com 15 jogos e 3 gols e na profissional com 45 jogos e 3 gols – além de ter disputado a Copa do Mundo de 2018.





Com informações do site Arquibancada Tricolor