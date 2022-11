Jogos do Brasil na Copa alteram horários das linhas de ônibus intermunicipais

Informação foi publicada pela EMTU; veja

Ônibus intermunicipal no Terminal Metropolitano de Cotia. Foto: Reprodução





Em função dos jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) autorizou mudanças na programação de viagens das linhas metropolitanas nas cinco regiões do Estado: São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba.





Hoje (24/11) e 02/12 (jogos às 16h00), a empresa informou que haverá reforço na oferta de viagens a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária.





Já no dia 28/11 (jogo às 13h), a EMTU informou que a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.