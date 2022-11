Instalação do novo Burger King em Cotia está em ritmo acelerado | Rudney Oliveira

Nesta quinta-feira (24), a fachada já estava praticamente finalizada

Foto: Rudney Oliveira

A nova loja do Burger King em Cotia, que está sendo instalada na altura do km 37 da rodovia Raposo Tavares, no sentido interior, está praticamente pronta e deve ser inaugurada nos próximos dias.





Nesta semana, ao passar pelo local, foi possível observar o ritmo acelerado das instalações dos equipamentos da comunicação visual da empresa. Nesta quinta-feira (24), a fachada já estava praticamente finalizada.





A coluna entrou em contato com a assessoria do Burger King para saber se já há uma data de inauguração, mas não houve retorno até o momento.