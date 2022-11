EMTU propõe integração entre as linhas 346 e 468

Caso seja aprovada, integração dará desconto de quase R$5 na tarifa

Terminal de Cotia. Foto: Reprodução





A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) quer criar uma integração tarifária entre as linhas 346, que sai de Jandira, e 468, que sai do Terminal de Cotia. Ambas têm como destino o Terminal Alphaville. A proposta veio a público nesta terça-feira (8).





De acordo com a proposta, para utilizar as duas linhas, os passageiros desembolsariam R$7,10. Hoje, quem quiser usá-las, deve pagar o valor total da tarifa de cada uma, o que dá uma soma de R$12,05.





Caso aprovada a proposta, o mesmo esquema de integração será usado também para a baldeação entre as linhas 468 e 828 que, por sua vez, possui trajeto quase idêntico à linha 346.





Considerando que ambas as linhas têm percurso bastante similar entre o Centro Comercial de Alphaville e o Terminal Alphaville, a medida deve beneficiar principalmente os deslocamentos entre as proximidades do Centro de Carapicuíba, por onde passa as linhas 346 e 828, e a Rodovia Castelo Branco e o Jardim Nova Itapevi, onde há algumas empresas e centros logísticos. por lá, passa a linha 468.





A proposta ainda precisa passar por outros trâmites internos antes de sua implantação, caso haja aprovação.





Texto do site Linhas Metropolitanas